Азиатские индексы - 03-11-20
ТОКИО, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 23295.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1607.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.42% и составил 3271.07 пункта, а HANG SENG вырос на 1.96% и составил 24939.73 пункта.
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