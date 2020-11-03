Азиатские индексы - 03-11-20

ТОКИО, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 23295.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1607.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.42% и составил 3271.07 пункта, а HANG SENG вырос на 1.96% и составил 24939.73 пункта.