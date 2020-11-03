У Азербайджана 7 095 погибших

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, потери Азербайджана в живой силе - 7 095 погибших.

Как передает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 251 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 685 единиц бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”.