Россия и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в австрийской столице, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Австрия проводит очень ответственную и взвешенную политику в вопросах обеспечения безопасности, поэтому я не думаю, что здесь может быть какое-то ее кардинальное изменение. Но то, что отмечено в телеграмме соболезнований президента РФ - готовность к самому тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом - я думаю, что это направление будет получать новое развитие в наших двухсторонних связях. И эту установку мы уже реализуем на практике", - заявил посол в эфире Первого канала.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлеру Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.