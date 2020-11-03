Безопасность нашего народа - красная линия Вооруженных сил Ирана: генерал Гейдари

Командующий сухопутными силами Армии Ирана Киюмарс Гейдари уже дважды посещал район Ходаферина и береговые участки реки Аракс и констатировал, что границам Ирана пока ничего не угрожает. Как сообщает Арменпресс, об этом Гейдари заявил в интервью иранскому агентству “Irna”

“Мы дежурим там, полностью учитываем события, происходящие за границей. Мы развернули силы, которые должны были быть развернуты, при необходимости мы их усилим”, - сказал Гейдари.

Командующий сухопутными войсками иранской армии подчеркнул, что безопасность народа - это красная линия иранских вооруженных сил, а другая красная линия заключается в том, что Иран не потерпит каких-либо изменений в геополитике региона.

В Минобороны Армении 3 ноября сообщили, азербайджанская сторона из артиллерии обстреляла армянские части. Часть снарядов упала на территорию Ирана. В ходе боевых действий, с 27 сентября развязанных Азербайджаном против Арцаха, на территорию Ирана уже несколько раз падали азербайджанские снаряды и даже израильские БПЛА.