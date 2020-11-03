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Несколько снарядов, выпущенных Азербайджаном в направлении армянских сил, упали на территорию Ирана

Несколько снарядов, выпущенных Азербайджаном в направлении армянских сил, упали на территорию Ирана

Несколько артиллерийских снарядов, выпущенных Азербайджаном в направлении армянских сил, упали на территорию Ирана. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Республики Армения Шушан Степанян. “Азербайджанская сторона из артиллерии обстреляла армянские части. Часть снарядов упала на территорию Ирана”, - сообщила Шушан Степанян.


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