Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов

Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не будет стараться налаживать с ней отношения. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

"Сейчас вся американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом, а если точнее – практически врагом. Поэтому ни одна из двух команд не будет стремиться наладить отношения с Россией. То есть, Америка с точки зрения российских интересов выбирает не между плохим и хорошим вариантом для России, а между плохим и менее плохим", - полагает Микаелян.

По его мнению, Трамп и Байден не заинтересованы в налаживании российско-американских отношений. "Однако при этом у демократов гораздо более отрицательное отношение к России, нежели чем лично у Трампа. В то же время теоретически, если Байден сможет наладить отношения с Китаем и откажется от протекционистских мер, то это приведет к стабилизации фондовых рынков и росту международной торговли, что положительно отразится на экономике России", - прогнозирует собеседник агентства.

"Протекционизм и торговая война США с Китаем воспринимаются рынками как однозначно негативный сигнал, означающий ограничение экономического роста. Протекционистские меры являются для экономики мощным сдерживающим фактором. Поэтому любое их ослабление рождает у инвесторов и глобального бизнеса определенные надежды", - заключил он.