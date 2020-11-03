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С направления Карвачара противник пытался вынести тела своих военнослужащих, однако был отброшен

С направления Карвачара противник пытался вынести тела своих военнослужащих, однако был отброшен

В направлении Карвачара в 13:30 азербайджанские силы, используя дымовые снаряды,  попытались вынести из ущелья тела своих военнослужащих, погибших за минувшие сутки, однако в результате метких минометных и пушечных ударов армянской стороны были отброшены назад, добавив еще два трупа.

Как передает Арменпресс, в 13:40 в том же направлении вражеские силы, задымив межпозиционные территории, группой из 30 человек попытались предпринять попытку проникновения. Но и при этой попытке противник был остановлен высокоточным минометным огнем частей Армии обороны, в результате чего последние, неся потери, отошли на исходные позиции.

В 14:30  в направлении Карвачара на боевых позициях противника наблюдалось накопление. Наши силы вовремя зафиксировали попытки накопления вражеских сил и уничтожили еще 4 военнослужащих противника, пытавшихся укрыться.

Оперативная обстановка в Карвачаре и на других направлениях находится под контролем частей Армии обороны.


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