Армия обороны Арцаха опубликовала видеозапись уничтожения бронетехники Азербайджана

Армия обороны Арцаха распространила видеозапись уничтожения вражеских террористических группировок, подразделений спецназа и бронетранспортера на линии Шехер-Красный рынок-Тагавард.

Как сообщает «Арменпресс», Армия обороны подчеркивает, что азербайджанская пропагандистская машина, как всегда, пыталась опровергнуть эту информацию. “Помимо подтверждения нашего ранее распространенного сообщения, мы представляем видеозапись, подтверждающую ранее сказанное”, - говорится в сообщении АО.

Один из военнослужащих, участвовавших в операции, в кадрах видеозаписи рассказывает, что они крепко стоят, добавив, что в их рядах и много добровольцев, готовых защищать Родину до последней капли крови.

Участники операции рассказывают, как они уничтожали бронетехнику противника. Они подчеркивают, что Вооруженные силы Армении прекрасно знают, что делать, организовывают грамотную оборону, проводят действия, в результате которых противник в панике бежит.

В опубликованной записи видна и поврежденная бронетехника противника.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий, имевших место в последние дни и продолжающихся до сих пор на юго-восточном фронте (область Шехер - Красный рынок - Тагавард), силы Армии обороны и добровольцы в наших лесах и ущельях для противника устроили настоящий ад. Вражеские террористические группировки, подразделения специального назначения понесли и продолжают нести большие потери в живой силе и в военной технике.

В районах дислокации вражеских сил в настоящее время продолжаются операции по разведке и их огневому поражению.