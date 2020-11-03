Омбудсмен Арцаха принял председателя организации “Единый свободный мир” и исландского депутата

Защитник прав человека Арцаха принял депутата исландского парламента Биргира Тораринсона и президента канадской правозащитной организации “Единый свободный мир” Маджеда Эль Шафи. Во встрече принял участие депутат НС Армении Нарек Мкртчян. Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека Арцаха представил им зверства, совершаемые азербайджанскими вооруженными силами в войне, развязанной против народа Арцаха с 27 сентября, которые сопровождаются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями.

Представляя факты, собранные в результате мониторинга омбудсмена, Артак Бегларян подробно остановился на случаях обстрелов со стороны Азербайджана гражданских объектов Арцаха, а также лиц, исполняющих гуманитарные функции.

Защитник прав человека подчеркнул, что мировое правозащитное сообщество должно регистрировать совершаемые преступления, предпринимать активные шаги, чтобы эту реальность донести до лиц, принимающих политические решения, и обеспечить практические действия.

Исландский депутат, председатель правозащитной организации “Единый свободный мир” подчеркнул, что война и азербайджанские преступления должны быть прекращены как можно скорее, сделав защиту прав человека приоритетом. Они подчеркнули, что независимо от своего статуса и обстоятельств, народ Арцаха должен находиться под международной защитой с учетом принципа универсальных прав человека.