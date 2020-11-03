В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"В связи с произошедшим федеральная полиция в соответствии с требованиями ситуации усилила меры в сфере своих задач. К этому относится в первую очередь активизация розыскных мероприятий на внутренней границе (границах со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте", - сообщил собеседник агентства.

Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство".