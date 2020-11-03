Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь

Директор СНБ Арцаха вручил Норайру Мирзояну погоны генерал-майора

Директор СНБ Арцаха вручил Норайру Мирзояну погоны генерал-майора

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна от 1 ноября 2020 года заместителю директора Службы национальной безопасности Республики Арцах полковнику Норайру Борису Мирзояну присвоено воинское звание генерал-майора. 3 ноября директор Службы национальной безопасности генерал-лейтенант Камо Агаджанян посетил военные позиции и лично в присутствии офицеров СНБ передал погоны генерал-майора Норайру Мирзояну. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает СНБ Арцаха.

Директор Службы национальной безопасности поблагодарил Норайра Мирзояна за его самоотверженное служение и преданность делу и подчеркнул, что в это решающее время СНБ ведет значительную роль, с первых же дней войны ее служащие, будучи на передовой, с честью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации