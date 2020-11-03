Директор СНБ Арцаха вручил Норайру Мирзояну погоны генерал-майора

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна от 1 ноября 2020 года заместителю директора Службы национальной безопасности Республики Арцах полковнику Норайру Борису Мирзояну присвоено воинское звание генерал-майора. 3 ноября директор Службы национальной безопасности генерал-лейтенант Камо Агаджанян посетил военные позиции и лично в присутствии офицеров СНБ передал погоны генерал-майора Норайру Мирзояну. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает СНБ Арцаха.

Директор Службы национальной безопасности поблагодарил Норайра Мирзояна за его самоотверженное служение и преданность делу и подчеркнул, что в это решающее время СНБ ведет значительную роль, с первых же дней войны ее служащие, будучи на передовой, с честью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.