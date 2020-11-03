В Австрии объявили трехдневный траур из-за атаки в Вене

Правительство Австрии приняло решение объявить трехдневный траур после серии нападений в Вене, сообщает газета Wiener Zeitung.

Траур продлится до четверга включительно. Решение было принято на внеочередном заседании кабмина. На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, глав австрийских регионов призвали поступить так же. Во вторник в 12.00 (14.00 мск) состоится минута молчания в память о погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" .