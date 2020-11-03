Макроэкономическая обстановка стабильна: председатель КГД

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, макроэкономическая обстановка в Республике Армения стабильна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнисян.

“Согласно закону о госбюджете, ожидаемые налоговые поступления на 2020 год в настоящее время предусмотрены в размере 1 трлн 320,5 млрд драмов. По нашим прогнозам, они могут составить 1 трлн 360 млрд драмов, а может быть, и немного больше. В результате эпидемии наши ожидания несколько снизились, но наш бизнес устоял. Это очень позитивный сдвиг в нашей экономике в целом. Все это говорит о том, что макроэкономическая ситуация в Армении стабильна, что позволяет обеспечить хотя бы минимальный уровень экономики. От всего этого идут и налоги”, - сказал председатель Комитета госдоходов.

По его словам, сбор налоговых доходов за 10 месяцев 2020 года уже составил 1 трлн 134,8 млрд драмов, из которых 1 трлн 19 млрд драмов - чистые налоговые доходы, а 228,5 млрд драмов -выплаты по таможенной линии.

“Сумма, возвращенная налогоплательщикам, составляет 112,3 млрд. драмов, что является довольно положительным показателем”, - сказал Ованнисян.

Он также подчеркнул, что дисциплина плательщиков НДС была выше, чем у налогоплательщиков с оборота.

Лилит Демурян