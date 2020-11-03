В Турции у берегов Анталии затонуло туристическое судно
В Анталии недалеко от прибрежного города Аланья затонуло туристическое судно. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на CNNTurk. На борту было около 30 туристов. Спасатели на пляже начали операции по их спасению.
Подготовила Эмма Ардарян
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