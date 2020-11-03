В результате авиаударов в Сирии уничтожены не менее 35 боевиков, поддерживаемых Турцией

В результате авиаударов по месту дислокации боевиков в сирийской провинции Идлиб уничтожены по меньшей мере 35 боевиков, поддерживаемых Турцией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “Syriahr”.

Лидер сирийской оппозиции Юсеф Хаммуд заявил, что целью удара был лагерь Файлак аш-Шам на северо-западе Идлиба.

Боевики в нападении на крупнейший лагерь, поддерживаемый Турцией, обвинили Россию.