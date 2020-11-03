Женщины Арцаха провели мирную акцию перед посольством РФ в Армении и передали письмо

Женщины из Арцаха, вынужденно переехавшие в Ереван, вместе со своими детьми провели акцию протеста у посольства Российской Федерации в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», они требовали от международного сообщества не молчать и адекватно реагировать на турецко-азербайджанскую террористическую агрессию, направленную против Арцаха.

Участники акции держали в руках фотографии Адольфа Гитлера, а также плакаты, на которых были изображены Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев и Адольф Гитлер, они были приравнены.

В руках участники также были фотографии армянских героев-участников Великой Отечественной войны и их предков.

Арцахские женщины в почтовый ящик поместили свое письмо с требованиями.

Они принесли с собой букет, который в конце мирной демонстрации оставили у посольства РФ в память о победе в Великой Отечественной войне и многовековой дружбе армянского и русского народов.

Женщины Арцаха проводили подобные акции перед офисом ООН, а также и перед посольствами других стран в Армении.

Лилит Демурян