В восточной части Арцаха бои продолжаются: Азербайджан несет серьезные потери

В восточной части Арцаха продолжаются бои. Как сообщает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, войска противника несут серьезные потери.

2 ноября и в ночь на 3 ноября войска Армии обороны Арцаха вели оборонительные бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны Арцаха на данных направлениях метким огнем уничтожили обнаруженную азербайджанскую автомобильную технику, живую силу, а также один танк. На небольшом участке линии фронта в восточном направлении, исходя из тактических соображений, силы Армии обороны отступили, заняв более благоприятные позиции для дальнейших боевых действий. Утром Армия обороны на противника, пытавшегося продвинуться в южном направлении, обрушила сильный артиллерийский огонь, что вызвало потери и вынудило их отступить на исходные позиции. Армейские части подавили наступательные действия сил противника и на северном направлении.