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МО опровергает дезинформацию Азербайджана о нанесении ударов по городу Физули и близлежащим селам

МО опровергает дезинформацию Азербайджана о нанесении ударов по городу Физули и близлежащим селам

Минобороны Республики Армения утверждение азербайджанской стороны, что Вооруженные силы Армении якобы из системы “Смерч” обстреляли город Физули и близлежащие села называет абсурдным. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

“Заявление азербайджанской стороны, что Вооруженные силы Республики Армения якобы из системы залпового огня “Смерч” обстреляли город Физули и окрестные села  - это нонсенс”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь добавила, что в указанном направлении с территории Армении никакого огня не велось.


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