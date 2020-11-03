Городской совет Палермо единогласно признал независимость Арцаха
Городской совет Палермо единогласно признал независимость Республики Арцах, а также осудил агрессию Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха и многочисленные случаи поражений гражданских объектов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый информационный штаб Арцаха.
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