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Городской совет Палермо единогласно признал независимость Арцаха

Городской совет Палермо единогласно признал независимость Арцаха

Городской совет Палермо единогласно признал независимость Республики Арцах, а также осудил агрессию Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха и многочисленные случаи поражений гражданских объектов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый информационный штаб Арцаха.


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