Городской совет Палермо единогласно признал независимость Арцаха

Городской совет Палермо единогласно признал независимость Республики Арцах, а также осудил агрессию Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха и многочисленные случаи поражений гражданских объектов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый информационный штаб Арцаха.