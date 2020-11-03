Израиль должен задуматься, не воюет ли он вместе с наемниками против Нагорного Карабаха: Пашинян

Израиль, поддерживая Азербайджан в нынешней войне, оказался в одном ряду с Турцией, с террористами и с сирийскими наемниками и, в конечном счете, пострадает в результате присоединения к этому альянсу. Как сообщает «Арменпресс», об этом в эксклюзивном интервью “The Jerusalem Post” заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В онлайн интервью “The Jerusalem Post” из Еревана Пашинян резко обвинил Иерусалим в поставках оружия Азербайджану, которое, по его словам, было направлено на Геноцид армян в Нагорном Карабахе.

Масштабные боевые действия между Азербайджаном и Арменией идут уже шестую неделю. Человеческие потери обеих сторон насчитывают от 1 500 до 5 000 человек.

Хотя Израиль официально не комментирует боевые действия, и Министерство иностранных дел пытается удержать Израиль от этого конфликта, Пашинян заявил, что Израиль очень активно вовлечен в конфликт, “так как израильские беспилотники активно используются в войне с Нагорным Карабахом”.

В начале октября, всего через две недели после открытия посольства в Тель-Авиве, Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций, протестуя против продажи оружия своему врагу.

“Я думаю, Израиль должен подумать об этом, - сказал он. - Фактически, это наемники, террористы. Израиль должен подумать о том, насколько приемлема для него эта позиция”.

Израиль также должен задуматься, неужели в конфликте он действительно хочет быть на одной стороне с Турцией, которая для войны с Нагорным Карабахом перебросила в Азербайджан тысячи наемников из Сирии.

После отзыва посла Армении, президент Реувен Ривлин позвонил своего армянскому коллеге и предложил гуманитарную помощь. На вопрос, заинтересована ли его страна в гуманитарной помощи Израиля, Пашинян ответил: “Гуманитарная помощь от страны, которая продает оружие наемникам, с помощью которого наемники нападают на мирных жителей? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам как логическое продолжение его деятельности”.

В последнее десятилетие Израиль возглавляет список поставщиков оружия в Азербайджан, за ним следуют Россия и Беларусь. Израиль рассматривает Азербайджан как потенциального стратегического союзника из-за его стратегического положения на иранской границе, учитывая тот факт, что Азербайджан обеспечивает значительную часть потребностей Израиля в нефти.

Отношения Израиля с Арменией, которая поддерживает тесные отношения как с соседним Ираном, так и с Россией, в последние годы потеплели, и до отзыва посла их можно было охарактеризовать как “теплые”.

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