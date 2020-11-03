12:33, 3 Նոյեմբեր, 2020

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает Арцах антитеррористическим фронтом мировой гибридной войны. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook, выразив уверенность в том, что цивилизация должна победить.

“Для меня очевидно, что началась мировая гибридная война, и чем дольше мир будет игнорировать ее, тем заметнее она станет. Эта война в равной степени направлена и против христиан, и против мусульман и против евреев. Нагорный Карабах, кстати, является антитеррористическим фронтом этой войны, и здесь, без преувеличения, решается судьба цивилизации. Цивилизация должна победить! Мы с тобой, Вена!”, - заключил премьер-министр Армении.

В Вене 2 ноября несколько вооруженных людей устроили стрельбу в шести разных районах города. Одно из нападений неизвестным лицом было совершено рядом с синагогой. Неизвестный произвел несколько выстрелов и взорвал сам себя. 3 человека погибли, 15 ранены. Министерство внутренних дел Австрии заявило, что произошедшее в Вене является террористическим актом. Нападавший был последователем террористической группировки “Исламское государство”.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома, заявив, что в борьбе с терроризмом они будут использовать все средства.