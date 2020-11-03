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Азербайджан использует поджигающие кассетные боеприпасы: ГСЧС Арцаха

Азербайджан использует поджигающие кассетные боеприпасы: ГСЧС Арцаха

Азербайджан против Республики Арцах использует новый вид боеприпасов. Как сообщает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщает, что согласно исследованию, это поджигающие кассетные боеприпасы длиной около 40 см, применение которого в направлении мирного населения запрещено Женевскими и другими международными конвенциями.

Этот вид оружия предназначен для массового уничтожения и поджога территорий.


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