Бюджетом следующего года предусмотрено выделить КГД 32,6 млрд драмов

На программы Комитета по государственным доходам Армении проектом Закона “О государственном бюджете на 2021 год” комитету предусмотрено выделить 32,6 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта Закона Республики Армения “О государственном бюджете на 2021 год” в постоянных комиссиях НС и на их совместных заседаниях сказал председатель КГД Эдвард Ованнисян.

Представляя программу, предусмотренную законом о бюджете на следующий год по линии КГД, он отметил, что планируется реализовать одну программу - налоговую, таможенную, которая включает 11 мероприятий.

“По части той же программы в 2019 году было предусмотрено 28,7 млрд. драмов, ожидаемые расходы на 2020 год составляют 29,1 млрд. драмов, а проектом госбюджета на 2021 год предусмотрено 32,6 млрд. драмов. Средний процент реализации программы КГД в 2020 году в составляет около 82% “, - представил Ованнисян.

“Расходы на налоговые и таможенные услуги составили 17,3 млрд драмов в 2019 году, 19,7 млрд драмов в 2020 году и 21,4 млрд драмов в 2021 году. Около 16,3 млрд драмов или 76,2% из них направлено на оплату труда и вознаграждения. У нас есть определенный рост на 2021 год по сравнению с 2019, 2020 годами, соответственно 4.1 млрд и 1.7 млрд драмов. Это в основном обусловлено естественным ростом зарплаты сотрудников и Фондом вознаграждения, рассчитываемым в соответствии с этим”, - пояснил председатель КГД.

Анна Григорян