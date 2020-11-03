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Мы молимся за народ Австрии: премьер-министр Армении выразил соболезнование в связи с терактами

Мы молимся за народ Австрии: премьер-министр Армении выразил соболезнование в связи с терактами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с терактами, произошедшими в Вене 2 ноября, выразил соболезнования народу Австрии.

“Мы молимся за народ Австрии. Нагорный Карабах уже более месяца ведет борьбу с азербайджано-турецким террористическим тандемом. Я разделяю горе австрийского народа, желаю терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым”, - как передает «Арменпресс», записал премьер-министр Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

В Вене 2 ноября несколько вооруженных людей устроили стрельбу в шести разных районах города. Одно из нападений неизвестным лицом  было совершено рядом с синагогой. Неизвестный произвел несколько выстрелов и взорвал сам себя. 3 человека погибли, 15 ранены. Министерство внутренних дел Австрии заявило, что произошедшее в Вене является террористическим актом. Нападавший был последователем террористической группировки Исламское государство”.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома, заявив, что в борьбе с терроризмом они будут использовать все средства.


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