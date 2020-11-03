Посольство Армении в Австрии предупредило местных армян ограничить передвижения

Посольство Республики Армения в Австрии, в связи с терактом, произошедшим 2 ноября в Вене, с предупреждением обратилось к представителям местной армянской общины. Как сообщает «Арменпресс», посольство просит ограничить передвижения.

“Уважаемые соотечественники, учитывая ситуацию в Вене, антитеррористические операции, будьте бдительнее, следуя указаниям властей, избегайте лишних передвижений. В случае необходимости просим обращаться в посольство по телефону: 00 43 (0) 1 522 74 79 105”, - говорится в обращении посольства.

В Вене 2 ноября несколько вооруженных людей устроили стрельбу в шести разных районах города. Одно из нападений было совершено рядом с синагогой. Неизвестный произвел несколько выстрелов и взорвал сам себя. 3 человека погибли, 15 ранены. Министерство внутренних дел Австрии заявило, что произошедшее в Вене является террористическим актом. Террорист был сторонником террористической группировки “Исламское государство”.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома, заявив, что в борьбе с терроризмом они будут использовать все средства.