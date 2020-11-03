При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека

По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из местных больниц.

Нападение произошло во вторник в районе Имам Шахиб. По информации источников, взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военнослужащими,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил врач, в общей сложности были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на источник сообщило, что заминированный автомобиль взорвался в провинции Кундуз рядом с лагерем пограничных войск Афганистана. После взрыва началась стрельба.

Позднее министерство обороны Афганистана подтвердило информацию о нападении. Также в ведомстве сообщили о ликвидации террориста-смертника прежде, чем он смог осуществить свои намерения.

"Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели", - сообщило министерство в Twitter. По данным ведомства, в результате перестрелки, начавшейся позднее, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось сбежать.