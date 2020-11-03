Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ*).

На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев". "Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Эммануэль Макрон в Twitter.