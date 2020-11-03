Эпизоды героизма: четверо наших ребят проникли в азербайджанский тыл и уничтожили минометный взвод

Еще один эпизод героизма из многих, происходящих в последние дни на южном направлении линии фронта азербайджано-арцахского конфликта. Свое имя увенчали славой воины АО Арцаха Арам Айкович Зограбян, Нвер Самвелович Аванесян, Артур Исакович Саркисян и Араик Камоевич Арутюнян.

Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщает, что они вчетвером проникли в тыл вражеских сил, уничтожили весь личный состав минометного взвода, работающего в нашем направлении и, конфисковав важные документы и вооружение, благополучно вернулись обратно.

Отмечается, что за проявление высоких моральных качеств, личную отвагу и безупречное выполнение сложного боевого задания ребята представлены к высоким государственным наградам.