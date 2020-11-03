Армия обороны Арцаха пресекла попытку Азербайджана продвинуться на южном направлении,  нанеся потери

2 ноября и в ночь на 3 ноября войска Армии обороны Арцаха вели оборонительные бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны Арцаха на данных направлениях метким огнем уничтожили обнаруженную азербайджанскую автомобильную технику, живую силу, а также один танк.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах. “На небольшом участке линии фронта в восточном направлении, исходя из тактических соображений, силы Армии обороны отступили, заняв более благоприятные позиции для дальнейших боевых действий.

Утром Армия обороны на противника, пытавшегося продвинуться в южном направлении, обрушила сильный артиллерийский огонь, что вызвало потери и вынудило их отступить на исходные позиции. Армейские части подавили наступательные действия сил противника и на северном направлении. На данный момент попытки Азербайдбана повернуть тактическое преимущество в свою сторону продолжаются. “Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку”, - заявили в Минобороны Арцаха.