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 США в борьбе с терроризмом будут рядом с Европой: Трамп

 США в борьбе с терроризмом будут рядом с Европой: Трамп

Президент США Дональд Трамп коснулся теракта, совершенного в Вене 2 ноября, подчеркнув готовность США к борьбе с радикальными исламистами.

“После этих отвратительных терактов мы молимся за жителей Вены. Эти чудовищные нападения на ни в чем не повинных людей должны быть остановлены. Соединенные Штаты в борьбе против терроризма, включая и экстремистский исламистский терроризм, стоят рядом с Австрией, Францией и всей Европой”, - написал он в Twitter.

В столице Австрии, Вене, рядом с синагогой неизвестный произвел несколько выстрелов и взорвал сам себя. Несколько человек погибли. По данным СМИ, параллельно со стрельбой террористы в японском ресторане на другом конце города захватили в заложники группу людей. В перестрелке с террористами погиб один полицейский. Теракты были совершены сразу в нескольких местах города. Министерство внутренних дел Австрии заявило, что произошедшее в Вене является террористическим актом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома, заявив, что в борьбе с терроризмом они будут использовать все средства.


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