Города Мартуни и Шуши вновь под огнем системы “Смерч” Азербайджана

В мирных населенных пунктах Арцаха в ночь со 2 на 3 ноября, в целом, сохранялась относительно спокойная обстановка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“На рассвете Азербайджан возобновил действия, из системы “Смерч” был открыт огонь по городам Мартуни и Шуши. Жертв, к счастью, нет. В других населенных пунктах ситуация относительно спокойная”, - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.