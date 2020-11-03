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Европейские индексы - 02-11-20

Европейские индексы - 02-11-20

МОСКВА, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.01% и составил 11788.28 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.77% и составил 4691.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.39% и составил 5654.97 пункта, а российский RTSI вырос на 0.26% и составил 1069.33 пункта.


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