Цены на цветные металлы - 02-11-20

ЛОНДОН, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.56% и составила 1823.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.03% и составила 6706.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.52% и составила 1804.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.95% и составила 15289.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.34% и составила 17640.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.81% и составила 2536.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.23% и составила 19180.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.