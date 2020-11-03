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Саркис Адамян стал автором голевой передачи

Саркис Адамян стал автором голевой передачи

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян в составе клуба “Хоффенхайм” стал автором голевой передачи.

Как передает «Арменпресс», в 6-м туре Бундеслиги “Хоффенхайм” дома принимал берлинский “Унион” и уступил со счетом 1:3.

Член национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян не был в стартовом составе “Хоффенхайма”, однако вышел на замену на 62-й минуте и стал автором голевой передачи единственного гола.

После этого тура “Хоффенхайм” с 7-ю очками на 12-м месте турнирной таблицы.


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