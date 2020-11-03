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Не менее 1815 гектаров лесной территории Арцаха были подожжены Азербайджаном

Не менее 1815 гектаров лесной территории Арцаха были подожжены Азербайджаном

По предварительной информации офиса Защитника прав человека Арцаха, не менее 1815 гектаров лесной территории Арцаха были подожжены Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека Арцаха.

«Параллельно с ударами по по гражданским поселениям, особенно в последние дни, азербайджанские вооруженные силы намеренно поджигают лесные массивы Арцаха, по предварительным данным, в основном с применением запрещенного оружия с белым фосфором».


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