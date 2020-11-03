По предварительной информации офиса Защитника прав человека Арцаха, не менее 1815 гектаров лесной территории Арцаха были подожжены Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека Арцаха.

«Параллельно с ударами по по гражданским поселениям, особенно в последние дни, азербайджанские вооруженные силы намеренно поджигают лесные массивы Арцаха, по предварительным данным, в основном с применением запрещенного оружия с белым фосфором».