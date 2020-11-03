МИД Армении осуждает акт вандализма в отношении генерального консульства Армении в Лионе

Пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян выступила с заявлением относительно акта вандализма в отношении генерального консульства Армении в Лионе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Строжайше осуждаем акт вандализма в отношении здания генерального консульства Армении в Лионе, которому в последние месяцы предшествовали случаи осквернения армянских памятников и массовые антиармянские акции турецких радикальных организаций на почве ненависти в других городах Франции.

Надписи, сделанные на здании генерального консульства Армении, говорят сами за себя, поскольку в них содержатся угрозы повторения Геноцида армян и восхваление нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Неслучайно, что подобные угрозы в адрес армянского народа звучат в то время, когда турецко-азербайджанский геноцидный альянс, при участии международных террористов, пытается истребить армянское население Арцаха.

Уверены, что французские власти привлекут к ответственности исполнителей этого акта вандализма и стоящих за ними радикальные силы”.