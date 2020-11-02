Арестован второй сирийский наемник, вовлеченный в военные действия в составе ВС Азербайджана

Во время боевых действий в Республике Арцах 1 ноября 2020 года военнослужащие Армии обороны Арцаха обнаружили человека, переведенного из лагеря террористов на севере Сирии в Азербайджанскую Республику через Турецкую Республику.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, наемник Юсеф Эль Абед Аль Хаджи, 1988 г.р., гражданин Сирийской Арабской Республики, житель села Зиадия провинции Идлиб, принимал непосредственное участие в составе группировки Хамдан в военных действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха.

2 ноября 2020 года гражданин САР был арестован по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 389 (международный терроризм), п. 1 ч. 1 (убийство во время вооруженных конфликтов, признанных серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в отношении лиц, не принимавших непосредственное участие в военных действиях или лишенных средств защиты) и п. 1 ч. 3 ст. 390 (нападение неизбирательного характера, поражающее гражданское население или гражданские объекты, если очевидно, что такое нападение приведет к чрезмерным потерям среди гражданских лиц или причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам, если причинение таких повреждений чрезмерно для достижения конкретного и непосредственного военного превосходства) и ч. 3 ст. 395 (участие наемника в вооруженных конфликтах или военных действиях) УК Армении.