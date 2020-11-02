По факту убийства азербайджанскими ВС гражданского лица возбуждено уголовное дело  

В военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту агрессии ВС Азербайджана против Армении в связи с ракетным обстрелом общины Давид-Бек. В результате погиб один мирный житель и двое получили ранения.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении, 2 ноября 2020 года, около 18:10, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нанесли интенсивные удары по общине Давид-Бек Сюникской области Республики Армения и его жителям с применением крупнокалиберных ракет, систем залпового огня и оружия, запрещенного международными конвенциями. В результате были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. Отмечается, что в указанном населенном пункте нет военных объектов.

В результате ракетного обстрела две женщины из села Давид-Бек получили осколочные ранения, погиб житель общины Капан Давид Юрикович Ованнисян (1976 г.р.).

Последний занимался своими повседневными делами, был в гражданской одежде, находился за рулем своей машины.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 384 (развязывание или ведение агрессивной войны), п.1 ч. 1 (убийство во время вооруженных конфликтов, признанных серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в отношении лиц, не принимавших непосредственное участие в военных действиях или лишенных средств защиты,) и и пп.1 и 2 ч. 3 ст. 390 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц и нападение неизбирательного характера, поражающее гражданское население или гражданские объекты, если очевидно, что такое нападение приведет к чрезмерным потерям среди гражданских лиц или причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам, если причинение таких повреждений чрезмерно для достижения конкретного и непосредственного военного превосходства) УК Армении.