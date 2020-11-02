Глава МО Турции обуславливает агрессию Азербайджана дипломатическим тупиком

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Минскую группу ОБСЕ в неэффективности и отметил, что якобы азербайджанская агрессия была обусловлена дипломатическим тупиком. Как сообщает Арменпресс, об этом Акар заявил на церемонии открытия 2020-2021 учебного года Военного института и Турецкого национального университета обороны.

В числе других военно-политических и региональных вопросов Хулуси Акар в своем выступлении коснулся развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии, отметив, что затягивание урегулирования конфликта Минской группой вынудило Азербайджан сказать «достаточно» и начать атаку.

Министр обороны Турции выделил только одно предварительное условие для прекращения боевых действий: «Все должны понимать, что, пока Армения не покинет «оккупированные» (ред.) территории, действия не прекратятся и перемирие не будет подписано».

Турция и Азербайджан - единственные участники международных отношений, которые выдвигают предварительные условия для прекращения огня.