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Бывший футболист "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусом

Бывший футболист "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусом

Бывший футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал TGCOM24.

По его данным, Тотти сдал анализ после того, как у него поднялась температура. Как указывает телеканал, его супруга, телеведущая Илари Блази также могла заразиться инфекцией, у нее симптомов нет.

12 октября от осложнений вызываемого новым коронавирусом заболевания скончался отец Тотти. В связи с трауром Тотти не принял участия в Римском кинофестивале, на котором состоялась премьера документального фильма об игроке "Меня зовут Франческо". По сведениям агентства ANSA, мать футболиста переболела коронавирусом в легкой форме.

На протяжении всей карьеры Тотти выступал за "Рому" и по ее завершении летом 2017 года занял пост технического директора команды. За время выступлений в клубе он сыграл 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и сделал 129 голевых передач. В сезоне-2000/01 футболист стал чемпионом Италии, также на его счету по две победы в Кубке и Суперкубке Италии, в 2007 году итальянец получил "Золотую бутсу", забив 26 голов. В 2006 году он стал чемпионом мира, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Италии.

В 2019 году Тотти покинул клуб.


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