Бывший футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал TGCOM24.

По его данным, Тотти сдал анализ после того, как у него поднялась температура. Как указывает телеканал, его супруга, телеведущая Илари Блази также могла заразиться инфекцией, у нее симптомов нет.

12 октября от осложнений вызываемого новым коронавирусом заболевания скончался отец Тотти. В связи с трауром Тотти не принял участия в Римском кинофестивале, на котором состоялась премьера документального фильма об игроке "Меня зовут Франческо". По сведениям агентства ANSA, мать футболиста переболела коронавирусом в легкой форме.

На протяжении всей карьеры Тотти выступал за "Рому" и по ее завершении летом 2017 года занял пост технического директора команды. За время выступлений в клубе он сыграл 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и сделал 129 голевых передач. В сезоне-2000/01 футболист стал чемпионом Италии, также на его счету по две победы в Кубке и Суперкубке Италии, в 2007 году итальянец получил "Золотую бутсу", забив 26 голов. В 2006 году он стал чемпионом мира, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Италии.

В 2019 году Тотти покинул клуб.