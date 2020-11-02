Глава МИД Арцаха представил агрессию Баку прибывшим из Канады и Исландии деятелям 

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 2 ноября встретился с руководителем международной правозащитной организации «Единый свободный мир» (One Free World) Маджедом Эль Шафи и членом парламента Исландии, членом Центральной партии Биргиром Тораринсоном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в ходе встречи глава МИД Арцаха представил ситуацию, которая сложилась в республике в результате вооруженной агрессии Азербайджана, продолжающейся с 27 сентября при непосредственном участии Турции и переброшенных ею в зону конфликта международных террористов из Ближнего Востока.

Масис Маилян отметил, что нынешнее вооруженное нападение является третьим по счету актом агрессии против Республики Арцах за последние 30 лет и составляет часть государственной политики Азербайджана по истреблению ее гражданского населения. Министр, в частности, особо подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы прибегают к запрещённым методам и средствам ведения боевых действий: совершают умышленные убийства военнопленных и захваченных гражданских лиц, применяют запрещённые виды вооружений, в том числе кассетные и фосфорные боеприпасы, подвергают преднамеренным нападениям мирное население и гражданские объекты.

Министр иностранных дел напомнил, что в ходе вооруженной агрессии Азербайджана против Арцаха в 1991-1994 годах и в апреле 2016 года азербайджанские вооруженные силы также прибегали к аналогичным методам ведения боевых действий. По его словам, безнаказанность преступлений азербайджанских военнослужащих привела к разрастанию их масштабов и степени жестокости, так как породила у азербайджанской стороны уверенность в том, что и в дальнейшем ей удастся избежать ответственности за совершенные акты насилия.

Глава МИД Арцаха отметил, что совершаемые Азербайджаном за последние три десятилетия систематические и широкомасштабные нарушения коллективных и индивидуальных прав народа Арцаха и военные преступления являются не чем иным, как преступлением против человечности в отношении мирного населения Арцаха.

В этой связи Масис Маилян подчеркнул, что наиболее оптимальным и действенным выходом из сложившейся ситуации является международное признание Республики Арцах, что вкупе с коллективными и индивидуальными санкциями в отношении Азербайджана и его военно-политического руководства продемонстрируют решимость международного сообщества не допускать совершения преступлений против человечности.