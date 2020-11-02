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Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Геогий Гахария заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы грузинского правительства.

"У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома", - сказано в заявлении.


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