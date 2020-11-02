Азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха
20:44, 2 Ноябрь, 2020
Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха, азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС Республики Арцах, в доступных местах пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят мероприятия по тушению пожара, но катастрофа остается на повестке дня.
Таким образом, вражеская сторона пытается добавить к гуманитарной катастрофе экологическую, нанося значительный ущерб флоре и фауне Арцаха.
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