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Азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха

Азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха

Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха, азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС Республики Арцах, в доступных местах пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят мероприятия по тушению пожара, но катастрофа остается на повестке дня.

Таким образом, вражеская сторона пытается добавить к гуманитарной катастрофе экологическую, нанося значительный ущерб флоре и фауне Арцаха.


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