Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха, азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех районов Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС Республики Арцах, в доступных местах пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят мероприятия по тушению пожара, но катастрофа остается на повестке дня.

Таким образом, вражеская сторона пытается добавить к гуманитарной катастрофе экологическую, нанося значительный ущерб флоре и фауне Арцаха.