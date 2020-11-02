ООН предупредила о возможных последствиях атак на жилые районы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила тревогу в связи с неизбирательными атаками в жилых районах в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, предупредив, что такие действия могут представлять собой военные преступления. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник в Женеве пресс-служба возглавляемого Бачелет управления.

Верховный комиссар "выразила тревогу по поводу неизбирательных атак в населенных районах в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг нее, что противоречит международному гуманитарному праву, и предупредила, что они могут являться военными преступлениями", отметили в пресс-службе.

Бачелет напомнила о неоднократных призывах к конфликтующим сторонам "предпринять все необходимые, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить потери жизней среди гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы". "Вместо этого дома были разрушены, улицы превращены в развалены, а люди - принуждены спасаться бегством или искать безопасности в подвалах", - констатировала она.

По словам верховного комиссара ООН, международное право "запрещает атаки, осуществляемые неизбирательно или без соблюдения принципа пропорциональности". Подобные действия, подчеркнула она, "могут являться военными преступлениями, и стороны конфликта обязаны эффективно, быстро, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и преследовать по закону тех, кто, как сообщается, их совершил". Такие атаки "должны быть прекращены, а ответственные за их осуществление должны быть привлечены к ответственности", - отметила Бачелет.