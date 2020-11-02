В октябре 2020 года Азербайджан закупил у Турции вооружение на 101 млн долларов

Турция резко увеличила экспорт оборонной продукции и военной авиации в Азербайджан. За последний месяц Азербайджан импортировал оборонную продукцию и военную авиацию на сумму 101 млн 209 тыс долларов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные об экспорте на октябрь на официальном сайте Совета экспортеров Турции.

Экспорт этого же сектора в Азербайджан за последние несколько месяцев составил: в июле 202 года - всего 278 тыс долларов; в августе - 36 млн долларов, и 77 млн долларов в сентябре. В ходе агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября, широко использовались турецкая авиация и военная техника.

29 сентября Республика Армения сообщила, что турецкий самолет F16 сбил армянский Су-25. Азербайджанская сторона широко использует различные типы турецких беспилотных летательных аппаратов, в частности Bayraktar TB-2 и четырехвинтовые квадрокоптеры KARGU.

В свою очередь, армянские стороны неоднократно предоставляли информацию об уничтожении турецких беспилотников, в частности более десятка беспилотников Bayraktar TB-2. Bayraktar широко использовались в ходе агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. В результате международного давления несколько стран отказались поставлять запасные части Bayraktar в Турцию.

Кроме того, система ПВО Арцаха неоднократно заявляла об уничтожении БПЛА этого типа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил на своей странице в Facebook об уничтожении более 10 таких БПЛА.

Подготовил Седрак Саркисян