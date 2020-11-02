В Турции задержали подрядчиков, причастных к строительству рухнувших домов в Измире 

Турецкая полиция задержала девять человек, имеющих отношение к строительству жилых зданий, которые обрушились в пятницу в результате сильного землетрясения в Измире. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал NTV в понедельник.

Среди задержанных – подрядчики строительной компании, а также специалисты по технической экспертизе строительных проектов.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 91 человек погиб, пострадали 994. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.