Работаем_для_победы։ Открылся новый филиал IDBank-а «Шенгавит»

IDBank отныне также представлен в административном районе Шенгавит: он оснащен лучшими технологическими решениями, предназначенными для современного обслуживания, и отмечается уникальным и стильным дизайном зала. В филиале Шенгавит есть также зона обслуживания IDBanking 24/7, которая позволяет семь дней в неделю, 24 часа в сутки пользоваться более чем 200 услугами: введение/выведение наличных, пополнение счетов, погашение кредитов, коммунальные платежи и т. д.

Здесь, как и во всех остальных филиалах IDBank-а, соблюдаются все правила, установленные Министерством здравоохранения. Все помещения регулярно дезинфицируются, контролируется количество людей: внутри и снаружи Банка есть соответствующая маркировка. Все сотрудники обеспечены всеми защитными и профилактическими мерами.

По словам директора по розничному бизнесу Банка Сурена Маргаряна для того, чтобы #Победить, необходимо продолжать упорно работать, особенно способствуя развитию экономики. «Цель открытия нового филиала – более комфортное обслуживание клиентов IDBank-а. Конечно, Банк продолжает улучшать цифровые услуги, предлагая клиентам лучшее обслуживание с инновационными подходами, а также предоставляя возможность пользования широким спектром цифровых услуг. Но все же, количество и качество филиалов всегда должны соответствовать потребностям наших клиентов, обеспечивая качественное, функциональное и приятное обслуживание», - сказал Сурен Маргарян.

В Банке также отметили, что параллельно с расширением сети филиалов, продолжают улучшать онлайн-платформу IDBank-а, с помощью которой клиенты могут выполнять любые транзакции и пользоваться широким спектром обновленных услуг более удобным и безопасным способом, не выходя из дома и не прилагая лишних усилий.

Филиал «Шенгавит» находится по адресу: Багратуняц 13. Это 13-й филиал IDBank-а в Армении. Банк имеет филиалы в Ереване, Ванадзоре, Гюмри, Эчмиадзине и в Абовяне.

#Работаем_для_победы