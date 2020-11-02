Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки»
19:24, 2 Ноябрь, 2020
Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки». Как передает Арменпресс со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
1 ноября турецкая экстремистская националистическая группировка «Серые волки» осквернила памятник Геноциду армян в Лионе. На стенах мемориала были написаны инициалы имени Эрдогана (RTE- Recep Tayyip Erdoğan) и название их организации - Grey Wolf. Аналогичная надпись появилась на здании генерального консульства Армении в Лионе.
#BREAKING France to ban Turkish ultra-nationalist Grey Wolves group: minister pic.twitter.com/drUBz2L7PO— AFP news agency (@AFP) November 2, 2020
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен