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Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки»

Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки»

Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки». Как передает Арменпресс со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

1 ноября турецкая экстремистская националистическая группировка «Серые волки» осквернила памятник Геноциду армян в Лионе. На стенах мемориала были написаны инициалы имени Эрдогана (RTE- Recep Tayyip Erdoğan) и название их организации - Grey Wolf. Аналогичная надпись появилась на здании генерального консульства Армении в Лионе.


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