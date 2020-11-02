Во Франции запретят турецкую ультранационалистическую группировку «Серые волки». Как передает Арменпресс со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

1 ноября турецкая экстремистская националистическая группировка «Серые волки» осквернила памятник Геноциду армян в Лионе. На стенах мемориала были написаны инициалы имени Эрдогана (RTE- Recep Tayyip Erdoğan) и название их организации - Grey Wolf. Аналогичная надпись появилась на здании генерального консульства Армении в Лионе.