100 международных экологических организаций информированы об опасности экоцида в Нагорном Карабахе

50 армянских и иностранных организаций выступили с совместным заявлением к 100 международным экологическим организациям, решительно осуждая применение Азербайджаном фосфорных боеприпасов в лесах Арцаха 30 октября. Об этом сообщили Арменпресс в Экологической общественной инициативе.

В список влиятельных экологических организаций и защитников природы, кому было адресовано это заявление, входят Международный союз охраны природы, Грета Тунберг, Фонд Бриджит Бардо, Международный фонд защиты животных, Фонд Леонардо Ди Каприо и другие авторитетные структуры.