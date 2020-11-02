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100 международных экологических организаций информированы об опасности экоцида в Нагорном Карабахе

100 международных экологических организаций информированы об опасности экоцида в Нагорном Карабахе

50 армянских и иностранных организаций выступили с совместным заявлением к 100 международным экологическим организациям, решительно осуждая применение Азербайджаном фосфорных боеприпасов в лесах Арцаха 30 октября. Об этом сообщили Арменпресс в Экологической общественной инициативе.

В список влиятельных экологических организаций и защитников природы, кому было адресовано это заявление, входят Международный союз охраны природы, Грета Тунберг, Фонд Бриджит Бардо, Международный фонд защиты животных, Фонд Леонардо Ди Каприо и другие авторитетные структуры.


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