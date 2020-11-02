Король Таиланда дал первое за 40 лет интервью

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) в воскресенье вечером прокомментировал происходящие в Бангкоке и других городах Таиланда протесты и намекнул на возможный компромисс с протестующими в первом медийном интервью за время его царствования и спустя 40 лет после его предыдущего интервью, тогда в качестве наследного принца,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Интервью транслировал британский Четвертый телеканал (ITN), корреспондент которого задал монарху два вопроса во время массового мероприятия монархистов на территории Большого королевского дворца.

Корреспондент телеканала Джонатан Миллер попросил короля прокомментировать происходящие в Таиланде протесты, так как одно из требований, выдвинутых протестующими, касается реформы таиландской монархии.

"Без комментариев", — ответил сначала монарх, а затем добавил: "Мы все равно их любим", повторив эту фразу по-английски трижды.

На вопрос Миллера, возможен ли компромисс с протестующими, монарх ответил: "Таиланд — это страна компромиссов".Продолжая обход приветствовавших его подданных, монарх сказал несколько слов на ухо сопровождавшей его младшей дочери, принцессе Сириваннавари, которая потом подошла к британскому корреспонденту.

"Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна — мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это — настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?" — сказала принцесса, обведя рукой толпу подданных, которые пришли приветствовать короля.

Монархисты, собравшиеся на территории комплекса Большого королевского дворца и храма Изумрудного Будды, скандировали слова песни, популярной среди них в эти дни: "Жить в любви (к монархии. — Прим. ред.) и умереть в верности!"